Bacaleg Partai Perindo Effendi Syahputra Resmikan Lapangan Bulutangkis di Kebayoran Lama

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, meresmikan lapangan bulutangkis di Gang Wates RT 007/014 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, pada Kamis (5/10/2023) malam. Perindo DKI Jakarta ikut membantu proses renovasi lapangan bulutangkis yang merupakan arena berolahraga bagi warga sekitar di lokasi tersebut.

Effendi Syahputra menyampaikan iktikad partainya dalam membantu renovasi lapangan bulutangkis tersebut sebagai upaya mendukung kegiatan positif warga, khususnya anak-anak muda. Effendi mengatakan, lapangan yang dimiliki tokoh masyarakat sekitar tersebut menjadi bukti bagaimana keinginan warga yang gemar sekali berolahraga bulutangkis.

"Kita ikut meresmikan lapangan bulutangkis yang baru saja selesai direnovasi, di lahan milik warga di sini yakni Haji Maman. Insya Allah peruntukan lapangan yang ada di sini bisa membuat anak-anak muda memiliki kegiatan yang positif," ujar Effendi, Jumat (6/10/2023).

Bacaleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta dapil 7 tersebut menjelaskan, antusias warga yang gemar berolahraga harus didukung secara konsisten. Dia mengatakan bentuk dukungan tersebut adalah iktikad baik Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Semoga saja dengan banyaknya lapangan atau fasilitas olahraga yang ada di pemukiman warga, kegiatan positif semakin menjamur dimanapun. Anak-anak muda jadi menjauhi narkoba, terutama potensi hadirnya atlet-atlet olahraga yang menjadi tunas masa depan bangsa," katanya.

BACA JUGA: DPD Perindo Brebes Fogging 300 Rumah Warga Cegah DBD

Effendi yang juga Ketua Umum DPP Pemuda Perindo tersebut menyampaikan niatannya untuk mengadakan kompetisi bulutangkis di wilayah Wates, Kebayoran Lama tersebut.