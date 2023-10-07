Partai Perindo dan Relawan BeJo Gelar Lomba Domino, Peserta Sambut Antusias

JAKARTA - Partai Perindo dan Relawan Benteng Jokowi (BeJo) berkerja sama dalam menggelar lomba domino. Para peserta tampak antusias mengikuti lomba tersebut.

Sebagai informasi, lomba domino itu digelar di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2023) siang WIB. Gelaran lomba itu juga dibantu oleh Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI).

Lomba tersebut mengambil tema "Perindo dan BeJo Mendukung Penuh Permainan Domino Menjadi Olahraga Nasional". Lomba domino itu diikuti 650 peserta dari berbagai provinsi.