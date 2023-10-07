Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo dan Relawan BeJo Gelar Lomba Domino, Peserta Sambut Antusias

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |16:36 WIB
Partai Perindo dan Relawan BeJo Gelar Lomba Domino, Peserta Sambut Antusias
Lomba domino diikuti antusias warga. (Foto: Rifqi Herjoko)
JAKARTA - Partai Perindo dan Relawan Benteng Jokowi (BeJo) berkerja sama dalam menggelar lomba domino. Para peserta tampak antusias mengikuti lomba tersebut.

Sebagai informasi, lomba domino itu digelar di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2023) siang WIB. Gelaran lomba itu juga dibantu oleh Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI).

 BACA JUGA:

Lomba tersebut mengambil tema "Perindo dan BeJo Mendukung Penuh Permainan Domino Menjadi Olahraga Nasional". Lomba domino itu diikuti 650 peserta dari berbagai provinsi.

Telusuri berita news lainnya
