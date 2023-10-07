Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Satgas Damai Cartenz Akan Gunakan Cara Smart Bebaskan Pilot Susi Air

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |05:04 WIB
4 Fakta Satgas Damai Cartenz Akan Gunakan Cara Smart Bebaskan Pilot Susi Air
Kapten Philips bersama KKB (foto: dok istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono menyampaikan, bahwa pasukan TNI masih melakukan upaya negoisasi atas pilot Susi Air, Mark Mehrtens, yang ditawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang dipimpin Egianus Kogoya, sejak Februari 2023.

Yudo mengatakan, TNI tetap mengupayakan pendekatan negoisasi guna menghindari tindakan-tindakan militer yang membahayakan masyarakat sekitar. Berikut sejumlah faktanya:

1. Gunakan Cara yang Smart Negosiasi Bebaskan Pilot Susi Air

 

"Kami tetap menggunakan cara-cara yang smart, yang tidak menimbulkan korban pada masyarakat. Kita tetap upayakan dengan (pendekatan) tokoh masyarakat setempat untuk bisa melaksanakan itu (pembebasan)," ujar Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono di Mabes TNI, Jumat (6/10/2023).

Yudo menyampaikan TNI tidak mungkin menggunakan kekuatan militer untuk upaya pembebasan lantaran khawatir dengan resiko besar yang memberatkan Indonesia dan khususnya Papua.

"Kita tidak mungkin melakukan kekuatan militer hanya untuk itu, yang justru dampaknya akan lebih besar bagi Indonesia terutama masyarakat di Papua," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
