Konsolidasi Kader Partai Perindo Sulteng, HT: Jemput Kemenangan di Pemilu 2024

PALU – Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) kembali melanjutkan safari politik ke berbagai wilayah di Indonesia menuju Pemilu 2024.

Setelah melakukan kunjungan politik ke Kalimantan Utara (Kaltara) dan Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo, Hary Tanoe menghadiri Konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kab/Kota Partai Perindo Se-Sulawesi Tengah.

Salah satu agendanya yaitu memberi orasi dihadapan pengurus dan kader Partai Perindo Sulteng di Jalan Hangtuah, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Dihadapan ribuan kader dan pengurus Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, HT memberi semangat perhatian khusus kepada para ketua Dewan Pengurus Cabang dan Ranting (DPC dan DPRt) di Sulawesi Tengah.