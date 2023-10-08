Cara Unik Anang Iskandar Sosialisasi KTA Perindo Berasuransi, Sambil Cukur Rambut Warga

SURABAYA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo Anang Iskandar menggelar sosialisasi KTA berasuransi dengan cara unik. Purnawirawan polisi berpangkat komisaris jenderal ini mengajak sejumlah tukang potong rambut di Surabaya untuk memberikan layanan potong rambut secara gratis kepada masyarakat.

Satu persatu warga berdatangan ke lokasi potong rambut gratis yang digelar Bacaleg Perindo Komjen Polisi Purnawirawan Anang Iskandar, Sabtu (7/10/2023) siang, di Pasar Turi Surabaya.

Dengan melibatkan sejumlah ahli pangkas rambut atau tukang potong rambut, kegiatan ini menerima dan melayani masyarakat yang ingin merapikan atau memotong rambut.

Warga pun antusias mengikuti potong rambut gratis ini. Potong rambut ini merupakan cara unik Anang Iskandar, tuk mendekatkan diri sekaligus mensosialisasikan KTA berasuransi kepada masyarakat.

"Tidak hanya mendapatkan potong rambut gratis, masyarakat juga mendapatkan manfaat kta berasuransi yang mereka terima secara gratis," kata Anang Iskandar.

Sebanyak 100 KTA berasuransi dibagikan kepada masyarakat dalam kegiatan potong rambut gratis ini. Sementara itu, dalam sosialisasi unik ini Anang Iskandar juga menyempatkan diri memotong rambut salah seorang warga.