Bacaleg Perindo Gelar Potong Rambut Gratis, Warga: Semoga Anang Iskandar Bisa Mencukur Masalah di Indonesia

SURABAYA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo Anang Iskandar menggelar kegiatan potong rambut gratis bagi warga di Surabaya. Hal ini dilakukan sembari mensosialisasikan KTA Perindo berasuransi.

Purnawirawan polisi berpangkat komisaris jenderal ini mengajak sejumlah tukang potong rambut di Surabaya untuk memberikan layanan potong rambut secara gratis kepada masyarakat.

BACA JUGA:

Satu persatu warga berdatangan ke lokasi potong rambut gratis yang digelar Bacaleg Perindo Komjen Polisi Purnawirawan Anang Iskandar, Sabtu (7/10/2023) siang, di Pasar Turi Surabaya.

"Saya harap Pak Anang bisa menjadi Anggota DPR dan bisa mencukur masalah-masalah yang ada di Indonesia," ujar salah satu warga, Hartanto Candra.

BACA JUGA:

Dengan melibatkan sejumlah ahli pangkas rambut atau tukang potong rambut, kegiatan ini menerima dan melayani masyarakat yang ingin merapikan atau memotong rambut.

Warga pun antusias mengikuti potong rambut gratis ini. Potong rambut ini merupakan cara unik Anang Iskandar, tuk mendekatkan diri sekaligus mensosialisasikan KTA berasuransi kepada masyarakat.