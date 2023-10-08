Advertisement
HOME NEWS NEWS

Michael Sianipar Lantik Ketua DPW Pemuda Perindo Sulteng: Dorong Partisipasi Kawal Hilirisasi Nikel

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |23:09 WIB
Michael Sianipar Lantik Ketua DPW Pemuda Perindo Sulteng: Dorong Partisipasi Kawal Hilirisasi Nikel
Pelantikan Pemuda Perindo Sulteng (Foto: MNC Media)
A
A
A

PALU - Partai Perindo kembali mengonsolidasikan berbagai wilayah dalam memenangkan konstelasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satunya dengan melebarkan sayap organisasi Partai Perindo di seluruh pelosok wilayah Indonesia.

Hal itu dilakukan pula oleh Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Michael Victor Sianipar dengan melantik Azman Asgar sebagai Ketua DPW Pemuda Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng) di Gelora Bumi Kaktus, Kota Palu, Sabtu 7 Oktober 2023.

Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Pada kesempatan itu, Michael Sianipar mengajak seluruh jajaran pengurus Pemuda Perindo se Sulteng untuk bersiap memenangkan Partai Perindo di Pemilu 2024.

Ia juga meminta seluruh kader Pemuda Perindo Sulteng proaktif menyerap aspirasi pemuda di provinsi tersebut.

“Saya berharap Azman Asgar beserta seluruh jajaran pengurus mampu mengonsolidasikan kekuatan anak muda di Sulteng," ujar politisi muda tersebut di hadapan 4.000 hadirin yang datang.

Michael juga menitip pesan agar Pemuda Perindo Sulteng menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan visi hilirisasi nikel yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di tahun 2023, 90% cadangan nikel yang tersebar di Indonesia tepatnya berada di Kabupaten Morowali, Sulteng.

Menurutnya, sebagai negara dengan kepemilikan cadangan nikel terbesar di dunia sebesar 11,88 miliar ton atau 25% dari cadangan nikel yang dimiliki dunia.

Indonesia harus mampu menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik dan baterai dunia.

Khususnya, Provinsi Sulteng yang menjadi salah satu daerah dengan produsen tambang bijih nikel nomor lima terbesar di Indonesia.

“Saya ingin agar Pemuda Perindo dapat memperjuangkan agenda hilirisasi, terutama dalam mendorong keterlibatan putra-putri daerah untuk terlibat langsung dalam pemaksimalan potensi pengelolaan produksi nikel,” tegas Michael.

Halaman:
1 2
      
