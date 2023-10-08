Hary Tanoe Pimpin Rapat Konsolidasi Perindo Sulbar, Kader Optimis Menang Pemilu 2024

MAMUJU - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, menghadiri rapat sekaligus memimpin langsung rapat konsolidasi Partai perindo se-Sulawesi Barat, di Kota Mamuju, Minggu (8/10/2023).

Pembukaan rapat konsolidasi Partai Perindo di Sulawesi Barat diawali dengan sejumlah penampilan tari-tarian adat dari sejumlah daerah di Sulawesi Barat.

Ratusan kader serta pengurus partai dari 6 kabupaten di Sulbar hadir dalam rapat konsolidasi tersebut yang di pimpin langsung Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo.

Di hadapan ratusan kader dan pengurus Hary Tanoe optimis Partai Perindo di Sulawesi Barat mampu merealisasikan target partai pada Pemilu 2024 mendatang.

Bertempat di Grend Maleo Hotel, Mamuju, Hary Tanoe hadir memberikan arahan dan strategi pada konsolidasi Partai Perindo se-Sulawesi Barat.

Ketua DPW Partai Perindo Sulbar, Muhammad Hasin Yakim menyampaikan kehadiran Ketum Hary Tanoe untuk memberikan arahan kepada semua kader, pengurus serta semua caleg dari Partai Perindo se-Sulawesi Barat guna meraih kemenangan pada pemilu 2024.

"Dengan hadirnya ketua Umum Perindo memberikan arahan, kami optimis akan menjadi pemenang Pemilu 2024 di Sulawesi Barat dan bisa mendudukan kursi DPRD di semua dapil yang ada," ujar Muhammad Hasin Yakim.