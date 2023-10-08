Jawab Panggilan Hamas, Hizbullah Serang Wilayah Perbatasan Israel

TEL AVIV - Israel menembakkan rentetan artileri ke Lebanon selatan pada Minggu, (8/10/2023) setelah Hizbullah menargetkan tiga posisi militer Israel di Peternakan Shebaa yang disengketakan.

Belum ada laporan mengenai korban jiwa. Tembakan lintas-perbatasan terjadi sehari setelah serangan mendadak oleh orang-orang bersenjata Palestina di kota-kota Israel yang menewaskan setidaknya 250 warga Israel, dan 230 warga Gaza lainnya tewas dalam pemboman balasan Israel.

Hizbullah, sebuah partai bersenjata kuat yang didukung oleh Iran, mengatakan bahwa mereka telah meluncurkan roket dan artileri berpemandu ke tiga pos di Peternakan Shebaa “sebagai solidaritas” dengan rakyat Palestina.

Militer Israel mengatakan pada Minggu bahwa pihaknya menembakkan artileri ke wilayah Lebanon di mana tembakan mortir lintas batas diluncurkan. “Artileri IDF (Pasukan Pertahanan Israel) saat ini menyerang wilayah di Lebanon tempat penembakan dilakukan,” katanya.

Militer Israel mengatakan salah satu drone miliknya menyerang pos Hizbullah di kawasan Har Dov, sebuah kawasan di Shebaa.

Israel telah menguasai Peternakan Shebaa, sebidang tanah seluas 39 km persegi, sejak 1967. Baik Suriah maupun Lebanon mengklaim Peternakan Shebaa adalah milik Lebanon.