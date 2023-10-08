Polisi Mesir Lepaskan Tembakan Bunuh 2 Turis Israel di Alexandria

ALEXANDRIA - Seorang polisi Mesir menembaki wisatawan di kota Alexandria di Mediterania, menewaskan setidaknya dua warga negara Israel dan satu warga Mesir, menurut laporan media lokal.

Saluran televisi Extra News, yang memiliki hubungan dekat dengan badan keamanan Mesir, mengutip seorang pejabat keamanan yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa orang lain terluka dalam serangan terhadap kelompok tur Israel di situs Pilar Pompey di Alexandria.

Kementerian Luar Negeri Israel mengidentifikasi korban luka sebagai warga Israel yang menderita luka sedang. Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihak berwenang Israel bekerja sama dengan pemerintah Mesir untuk memulangkan warga Israel.

Tersangka penyerang ditahan dan lokasi penyerangan ditutup, menurut Extra News.