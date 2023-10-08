Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pensiunan ASN Ditemukan Tewas Gantung Diri di Gubuk Kosong

Indra Siregar , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |05:20 WIB
Pensiunan ASN Ditemukan Tewas Gantung Diri di Gubuk Kosong
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

PRINGSEWU - Warga Pekon (desa) Patoman, Pagelaran, Pringsewu, digegerkan penemuan sesosok mayat pria yang tewas akibat gantung diri di sebuah gubuk kosong.

Korban diketahui berinisial SO (61), pensiunan PNS, warga Dusun Patoman II, Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Kapolsek pagelaran Iptu Hasbulloh, saat dikonfirmasi awak media membenarkan peristiwa gantung diri tersebut. Menurut kapolsek, peritiwa gantung diri ini pertama kali diketahui pasangan suami istri yang tinggal tidak jauh dari TKP, sekira pukul 16.10 Wib.

Saksi melihat korban seperti sedang berdiri didepan gubug yang tidak berpenghuni. Lantaran curiga korban terlihat tidak bergerak-bergerak, lalu saksi memberitahukan kepada suaminya yang kemudian langsung mengecek ke lokasi tersebut.

Setelah mendekat, saksi terperanjat karena melihat korban dalam posisi gantung diri dengan menggunakan seutas tali tambang warna orange yang diikatkan di balok gubug.

"Mengetahui kejadian itu, saksi lantas berlari memberitahu warga sekitar dan kemudian meneruskan kepada pihak kepolisian," terang Iptu Hasbulloh pada Sabtu (7/10/2023) malam.

Mendapat laporan warga, kata Kapolsek, pihaknya langsung mendatangi TKP dan melakukan proses olah tempat kejadian perkara dan serangkaian proses penyelidikan lainya.

Halaman:
1 2
      
