Hary Tanoe Resmikan Rumah Pemenangan Partai Perindo Sultra

KENDARI - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau HT resmikan rumah pemenangan Pemilu 2024, Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu 8 Oktober 2024.

Pada kegiatan tersebut HT juga menyerahkan bantuan gerobak kepada UMKM di wilayah Sulawesi Tenggara.

Partai Perindo Sulawesi Tenggara telah menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2024 dengan menyiapkan rumah pemenangan. Rumah pemenangan tersebut diresmikan langsung oleh Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Hary Tanoe mengatakan rumah pemenangan pemilu ini sudah menyiapkan data seluruh TPS di 17 Kabupaten-Kota se-Sulawesi Tenggara.

"Setiap TPS nantinya akan memantau hasil perolehan suara pemilu 2024 dan yang akan dibantu oleh saksi dari Partai Perindo," ujar Hary Tanoe.

Menurutnya, rumah pemenangan Partai Perindo Sultra merupakan yang pertama berdiri dibanding dengan partai lain. Sehingga hal tersebut menandai kesiapan Partai Perindo Sultra menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

Usai meresmikan rumah pemenangan, HT menyerahkan bantuan gerobak pada kepada pedagang kaki lima di wilayah Sulawesi Tenggara.