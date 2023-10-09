Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat Bantuan Gerobak Partai Perindo, Pedagang Es Kelapa di Gorontalo Senang

Faradila Alim , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |08:00 WIB
Dapat Bantuan Gerobak Partai Perindo, Pedagang Es Kelapa di Gorontalo Senang
Pedagang es kelapa muda di Gorontalo, Juwita semringah mendapat bantuan gerobak gratis dari Partai Perindo. (iNews)
A
A
A

 

GORONTALO - Pedagang es kelapa muda di Gorontalo mengaku bersyukur mendapat bantuan gerobak gratis dari Partai Perindo.

Bantuan gerobak itu diberikan sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi usaha pelaku UMKM.

Gerobak tersebut diserahkan Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada pedagang es, Juwita Widya Mahmud di sela-sela rapat konsolidasi Partai Perindo se-Provinsi Gorontalo, Sabtu (7/10/2023).

Partai Perindo sebagai partai modern yang mempunyai visi terhadap kesejahteraan masyarakat terus melakukan berbagai program dalam mendukung khususnya peningkatan taraf perekonomian para pedagang kecil.

Penerima bantuan gerobak, Juwita Widya Mahmud, senang mendapat bantuan gerobak dari Partai Perindo.

“Terima kasih Pak Hary Tanoesoedibjo atas bantuan gerobak. Semoga usaha saya bisa terus berkembang,” kata penjual es kelapa muda ini.

Sebelum mendapat gerobak dari Perindo, Juwita mengaku menggelar dagangannya dengan meja yang dilapisi plastik. Kini, ia bersyukur dapat berjualan lebih layak dengan bantuan gerobak dari Partai Perindo.

