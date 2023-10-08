Advertisement
HOME NEWS NEWS

Di Gorontalo, HT Optimistis Raih 2 Digit Kursi DPR

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |13:13 WIB
Di Gorontalo, HT Optimistis Raih 2 Digit Kursi DPR
HT konsolidasi Perindo di Gorontalo/Foto: Instagram
GORONTALO – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) optimistis Perindo bisa berbuat banyak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dia menegaskan itu saat melakukan konsolidasi partai di Gorontalo, Sabtu (07/10/2023).

“Gorontalo adalah provinsi ke-26 yang saya kunjungi dalam rangka konsolidasi ini, dan saya berencana menyelesaikan konsolidasi semua provinsi sampai 38. Gorontalo saya harapkan bisa mendulang suara. Harus mendapat 2 digit kursi DPR RI, provinsi dan juga tingkat 2,” ujar HT seraya membagikan foto dan video acara pada laman Instagram miliknya, Minggu (08/10/2023).

Di Gorontalo, HT menunjukkan rasa optimismenya. “Saya optimis, kita bisa dapat 2 digit di sini. Jadi, 2 digit itu artinya minimal DPR RI harus dapat 1, provinsi harus dapat 5, kemudian untuk kabupaten/kota harus 16,” ungkapnya.

Dia pun menekankan Partai Perindo itu berjuang untuk kesejahteraan. “Karena kesejahteraan itu mutlak harus terwujud terlebih dahulu, sebelum persatuan, kesatuan bangsa itu bisa kuat,” kata HT.

HT menyebutkan, dengan perbedaan yang ada pada masyarakat Indonesia kesejahteraanlah yang mampu jadi perekat bangsa.

“Indonesia ini rentan dengan hal-hal yang gampang disulut perpecahan, karena kemajemukannya sangat luar biasa, baik dari suku, agama, etnis, kemudian status sosial yang perbedaannya begitu besar dan juga kepulauan kita banyak,” tegas HT.

