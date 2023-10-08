Hary Tanoe Optimis Target Dua Digit Partai Perindo Sulteng Terealisasi

PALU - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) memimpin rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Sulawesi Tengah (Sulteng) di Kota Palu, pada Sabtu (7/10/2023).

HT memberikan semangat kepada pengurus, kader dan Bacaleg agar senantiasa siap selalu menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Sehingga dengan semangat tersebut, Perindo bisa menjadi partai pemenang di Sulteng.

"Saya lihat caleg-caleg di Provinsi Sulawesi Tengah, sudah siap. Jadi saya sampaikan optimistis target perolehan suara dua digit kursi dewan di sini bisa dicapai," ujar HT.

Namun demikian, HT mengingatkan kepada seluruh kader Partai Perindo untuk tetap saling mengisi dan berkoordinasi antar Bappilu Pusat dan Daerah.

"Khususnya para pengurus-pengurus daerah dengan Bappilu pusat. Semua dalam mencapai target-target tersebut bisa tetap selalu semangat,"pungkas Hary Tanoe.

(Fahmi Firdaus )