INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Bakar Semangat Kader di Sulteng, Hary Tanoe: Partai Perindo Berjuang untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |12:12 WIB
Bakar Semangat Kader di Sulteng, Hary Tanoe: Partai Perindo Berjuang untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Hary Tanoesoedibjo Hadiri Konsolidasi Kader Perindo di Sulteng/Foto: MNC Media
A
A
A

PALU – Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) melanjutkan safari politik ke sejumlah wilayah di Indonesia menuju Pemilu 2024.

Setelah melakukan kunjungan politik ke Kalimantan Utara (Kaltara) dan Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo, Hary Tanoe menghadiri Konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kab/Kota Partai Perindo Se-Sulawesi Tengah.

Salah satu agendanya yaitu memberi orasi dihadapan pengurus dan kader Partai Perindo Sulteng di Jalan Hangtuah, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Dihadapan ribuan kader dan pengurus Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, HT memberi semangat perhatian khusus kepada para ketua Dewan Pengurus Cabang dan Ranting (DPC dan DPRt) di Sulawesi Tengah.

“Saya senang sekali bisa berada disini dan bertemu dengan kader Partai Perindo disini,”ujar Hary Tanoe di lokasi.

“Partai Perindo berjuang untuk kesatuan dan persatuan bangsa,”lanjut Hary Tanoe sambil membakar semangat kader.

HT meminta komitmen para ketua DPC dan DPRt untuk selalu bersama berjuang dan memenangkan Partai Perindo. HT menjelaskan tugas para DPC dan DPRt merupakan ujung tombak partai menuju kemenangan Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-

Topik Artikel :
Pemilu 2024 Partai Perindo
