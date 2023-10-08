Advertisement
HOME NEWS NEWS

Terima Bantuan Gerobak Perindo, Pedagang Bakso di Palu: Sangat Bermanfaat Sekali

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |12:29 WIB
Terima Bantuan Gerobak Perindo, Pedagang Bakso di Palu: Sangat Bermanfaat Sekali
Partai Perindo Bagikan Gerobak di Palu/Foto: MNC Media
PALU – Seorang pedagang bakso asal Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Nurmawati mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang memiliki kepedulian terhadap rakyat kecil dalam pengembangan usahanya.

"Dengan bantuan ini, saya jadi semangat usahanya dan semoga meningkat omzetnya, seperti yang diceritakan pak Hary Tanoesoedibjo tadi soal kesuksesan pedagang soto di Banjar," kata Nurmawati usai mendapat bantuan Gerobak Perindo, Sabtu (7/10/2023).

Sebagaimana diketahui, bantuan gerobak ini sudah menjadi program Partai Perindo dalam membantu rakyat kecil menuju masyarakat sejahtera.

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) disela-sela kunjungannya di Sulteng secara simbolik menyerahkan bantuan Gerobak Perindo ke salah satu pedagang di Kota Palu.

Sebanyak lima pedagang di Kota Palu yang mendapatkan bantuan dari Partai Perindo. Diantaranya Nurmayati, pedagang bakso asli Sulawesi Tengah. HT mengatakan dengan adanya bantuan gerobak Perindo ini diharapkan bisa bangkit dan semangat untuk memajukan usahanya.

