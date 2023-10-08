Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bagikan Gerobak Perindo ke Pedagang di Palu, HT: Semoga Penghasilannya Meningkat

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |12:21 WIB
Bagikan Gerobak Perindo ke Pedagang di Palu, HT: Semoga Penghasilannya Meningkat
Hary Tanoesoedibjo Hadiri Konsolidasi Kader Perindo di Sulteng/Foto: MNC Media
A
A
A

PALU - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) memberikan bantuan Gerobak Partau Perindo, saat berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (7/10/2023).

Sebanyak lima pedagang di Kota Palu yang mendapatkan bantuan dari Partai Perindo. Diantaranya Nurmayati, pedagang bakso asli Sulteng.

HT mengatakan, dengan adanya bantuan gerobak Perindo ini diharapkan bisa bangkit dan semangat untuk memajukan usahanya.

"Secara simbolis kita serahkan bantuan gerobak kepada ibu Nurmawati asal dari Sulteng. Jadi bukan dari Jawa atau Sumatera, tapi ini memang asli Sulteng, Yang mana beliau ini adalah pedagang bakso, semoga bisa semakin meningkat penghasilannya," ungkap HT.

Dalam kesempatan itu Hary Tanoe juga menceritakan tentang kisah sukses salah satu pelaku UMKM di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

