HOME NEWS NEWS

Carikan Solusi untuk Masyarakat, Manik Marganamahendra Gelar Bazar Minyak Goreng Murah

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |19:14 WIB
Carikan Solusi untuk Masyarakat, Manik Marganamahendra Gelar Bazar Minyak Goreng Murah
Bacaleg Perindo gelar bazar minyak goreng murah/Foto: Ist
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg DPRD DKI dari Partai Perindo Manik Marganamahendra menggelar bazar minyak goreng dengan harga miring di RW 02, Kelurahan Kalisari, Minggu (8/10/2023).

Aksi sosial dari Bacaleg DPRD DKI dari Partai Perindo itu dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat di RW 02 Kelurahan Kalisari, yang mengeluhkan naiknya harga minyak goreng di pasaran.

Kenaikan ini membuat warga khawatir, sebab harga minyak goreng turut berpengaruh pada naiknya biaya kebutuhan pokok sehari-hari.

Menanggapi kondisi ini, Manik berinisiatif untuk membantu mencarikan distributor minyak goreng, agar kemudian menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga yang lebih murah.

Menurutnya, stabilitas harga bahan pokok memang seharusnya dapat terus dipantau oleh instansi terkait. Apalagi, harga minyak sawit juga dipengaruhi dari perdagangan global.

"Namun yang menjadi pertanyaan, meskipun harga global menunjukkan penurunan, kadang harga di pasaran masih tetap mahal," ujar Manik, Minggu (8/10/2023).

Sejatinya, lanjut Manik, pemerintah dapat terus memantau pergerakan harga minyak sekaligus memberikan sosialisasi terkait kenaikan harga kepada masyarakat dengan rutin.

Dengan begitu, penjual dan pembeli sama-sama mengetahui berapa harga di pasaran seharusnya dan menghindari kecurangan dari oknum tertentu. Selain itu, Manik terus melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi warga sesuai dengan cita-cita Partai Perindo, yaitu mewujudkan Indonesia Sejahtera.

Halaman: 1 2
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
