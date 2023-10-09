Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kabur Usai Tabrak Pedagang Kue hingga Tewas, Sopir Travel Ditangkap di Tangerang

Indra Siregar , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |14:08 WIB
Kabur Usai Tabrak Pedagang Kue hingga Tewas, Sopir Travel Ditangkap di Tangerang
Polisi menangkap pelaku tabrak lari (Foto: Indra Siregar)
PRINGSEWU - Peristiwa kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang merenggut satu korban jiwa yang terjadi di ruas Jalan Lintas Barat Sumatera, tepatnya di simpang empat Pasar Induk Pringsewu pada pertengahan Agustus 2023 lalu berhasil diungkap polisi.

Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil menangkap seorang pria, Muhammad Khairul Khafid (27), warga Pekon (Desa) Sinar Jawa, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.

Ia ditangkap tim gabungan unit Gakkum Satlantas Polres Pringsewu dan Tekab 308 Presisi Polres Pringsewu ditempat pelariannya di daerah Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten pada Jumat malam, 6 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB.

Kasat Lantas AKP Khoirul Bahri, menjelaskan, peristiwa kecelakaan yang melibatkan Muhammad Khairul Khafid ini terjadi pada Minggu 15 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB. Peristiwa nahas ini melibatkan 1 unit kendaraan roda empat, Suzuki APV Warna merah BE 1459 HJ dengan pesepeda yang hendak menyebrang jalan.

Kronologi kejadian, kata Kasat, berawal saat kendaraan Suzuki APV melaju dari arah Bandar Lampung menuju Kota Agung dengan kecepatan tinggi, ketika melintas di TKP tiba-tiba hilang kendali lalu menabrak barrier pembatas tengah jalan lalu oleng kemudian menabrak pesepeda yang hendak menyeberang jalan.

Akibat tertabrak mobil, pengayuh sepeda Nurbaiti (47), pedagang kue asal Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu mengalami luka berat dan meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung.

Ia menyampaikan, setelah terlibat kecelakaan pengemudi mobil tidak menghentikan kendaraan dan kabur menuju arah Tanggamus. Dalam proses pengejaran, polisi berhasil menemukan mobil milik pelaku di tinggalkan di depan ruko di daerah Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

"Mobil itu mengalami kerusakan penyok dan pecah bodi bemper depan sebelah kiri. Saat dilakukan pencarian, pengemudinya tidak berada di lokasi dan diduga melarikan diri," terang Kasat Lantas dalam keterangan tertulisnya pada Senin (9/10/2023).

Halaman:
1 2
      
