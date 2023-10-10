Siswa SMP Tewas Terjatuh, Partai Perindo Minta Evaluasi Bangunan Sekolah

BANDUNG - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo menyoroti peristiwa meninggalnya siswa SMP di Cengkareng usai tergelincir dan jatuh dari lantai 4 bangunan sekolah.

Siswa tersebut tergelincir diduga saat hendak merokok saat proses pembelajaran masih berlangsung. Menurut Ike, peristiwa ini harus dijadikan momentum oleh pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap bangunan-bangunan sekolah yang terdiri dari beberapa lantai.

"Pemerintah dan pihak sekolah tentunya harus memberikan perhatian serius terhadap sekolah-sekolah tersebut sehingga keselamatan siswa, guru, dan seluruh civitas akademika menjadi lebih terjamin," ucap Ike dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).

Ike mengatakan, sebagai partai politik yang memiliki sensitifitas dalam isu sosial, perempuan dan anak, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Partai Perindo.

Diungkapkannya, Partai Perindo meminta pemerintah dan pihak sekolah untuk mengevaluasi infrastruktur dan sarana prasarana bangunan sekolah. Apalagi, jika bangunan sekolah tersebut menjulang ke atas atau terdiri dari beberapa lantai.

"Bangunan yang memiliki banyak lantai, misal lebih dari 2 lantai maka pihak sekolah harus memberikan perhatian ekstra terhadap keamanan gedung tersebut," ungkapnya.

Selain untuk menjamin keselamatan siswa, guru, dan civitas akademika di sekolah tersebut, Ike menilai, hal ini juga penting untuk dilakukan agar dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar.

"Infrastruktur bangunan yang aman akan mencegah terjadinya kecelakaan di sekolah tersebut," ungkapnya.