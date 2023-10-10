Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Diramal Runtuh pada 2024, Perang Lawan Hamas Jadi Pembuka?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |18:56 WIB
Israel Diramal Runtuh pada 2024, Perang Lawan Hamas Jadi Pembuka?
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEORANG dukun atau peramal Lebanon dan pakar "ilmu energi" Dr. Mike Feghaly meramalkan keruntuhan Israel akan terjadi pada tahun ini atau 2024 mendatang. Ramalan itu disampaikan Feghaly dalam wawancara televisi pada Januari lalu, meralat prediksinya yang dia buat sebelumnya.

Sebelumnya, Feghaly meramalkan bahwa tahun 2024 adalah “batas maksimal” eksistensi dari Israel, mengatakan bahwa keruntuhan Negara Zionis itu berawal pada 2022.

“Mereka telah menggali kubur mereka (pada 2022). Pada 2023, mereka akan membuka pintunya, dan pada akhir 2023 atau pada 2024, mereka akan masuk ke dalamnya.” kata Feghaly sebagaimana dilansir Memri TV.

Feghaly menjelaskan bahwa pada 2022 “awal dari akhir” Israel dimulai dengan kedatangan pemerintahan baru dan ekstremis ini, yang menurutnya “menggali kubur mereka sendiri”.

“Ini adalah awal dari akhir Israel atau yang disebut entitas Setan Besar. Saya katakan bahwa ini akan menjadi awal dari akhir Israel. Pada tahun 2023..."

Lebih lanjut Feghaly mengatakan bahwa hal-hal yang menuju pada kejatuhan Israel itu sedang terjadi dan mengklaim tahun 2024 akan menjadi batas maksimal dari eksistensi Israel, meski kaum Yahudi sendiri menurutnya tetap akan eksis.

"Ini (tahun 2024) adalah batas maksimal keberadaan mereka di sini. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang Yahudi akan menghilang. Tidak. Yang saya katakan adalah bahwa entitas Zionis sedang menggali kuburnya sendiri," kata Feghaly.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ramalan Lebanon israel
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171376/gaza-3Pnc_large.jpg
Serangan Bom Israel Tewaskan 91 Orang di Gaza, Puluhan Bangunan Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement