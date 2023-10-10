Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mobil Terjun ke Jurang di Limapuluh Kota, Tiga Orang Tewas Mengenaskan

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |12:38 WIB
Mobil Terjun ke Jurang di Limapuluh Kota, Tiga Orang Tewas Mengenaskan
Petugas evakuasi korban kecelakaan di Limapuluh Kota (foto: dok ist)
LIMAPULUH KOTA - Satu uni mobil minibus dengan nopol BA 1299 CK itu dikemudikan oleh seorang perempuan bernama Riza Afrina (40), masuk jurang sedalam 10 meter di Lubuk Bangku, Jorong Air Putih, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar) dini hari tadi.

Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas (Lantas) Polres Limapuluh Kota, Iptu Omrizal mengatakan, mobil tersebut ditumpangi tiga orang bersama dengan sopir bernama Riza Afrina (40), dua penumpang yang menjadi korban bernama Asri (62) dan Afrow (39).

“Ketiganya meninggal dunia. Mobil itu dari arah Pekanbaru menuju Payakumbuh, sesampainya di lokasi kejadian mobil tersebut diduga hilang kendali mungkin mengantuk, membuat mobil masuk ke dalam sungai lebih kurang sedalam 10 meter,” katanya Selasa (10/10/2023). Kata Omrizal evakuasi dilakukan pukul 06.00 WIB bantuan tim SAR.

Sementara Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik mengatakan korban ini telah dibawa ke RSUD Adnan WD. "Ketiganya meninggal dunia," katanya.

Untuk mengevakuasi korban ini tim SAR mengerahkan enam personel ke lokasi kejadian. Posisi mobil jatuh dalam jurang di bawahnya ada sungai kondisi mobil sudah rusak parah, seluruh body mobil itu remuk.

(Awaludin)

      
