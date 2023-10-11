UYM: Pondok Pesantren Harus Benar-benar Diperhatikan Pemerintah

JAKARTA - Mubalig kondang, Ustaz Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa UYM, menyebutkan bahwa lembaga pendidikan islam seperti Pondok Pesantren (Ponpes) sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian umat. Menurutnya, potensi ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.

"Perekonomian pesantren ini mesti benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Sebab kalau kemudian diperhatikan oleh pemerintah, dan ada upaya yang terpusat maka ekonomi ini menjadi ekonomi raksasa," kata UYM dalam sidang disertasinya yang berjudul 'Analisis Kebijakan Pemerintah dan Faktor Penentu Keberhasilan Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Perekonomian Umat' di Universitas Trisakti, Rabu (11/10/2023).

UYM-- yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) itu--, mengungkapkan bahwa, selama ini sebagian besar orang hanya melihat potensi pesantren dalam bidang pendidikan agama, pendidikan sosial dan politik saja.

Padahal, pesantren memiliki potensi dalam bidang kesehatan, pengembangan teknologi, pemulihan lingkungan hidup, dan bidang yang paling utama adalah pemberdayaan perekonomian bagi masyarakat sekitarnya.

“Nah ekonomi inilah yang belum di-capture dengan serius yang nanti bisa menjadi rujukan-rujukan pesantren di Indonesia, bahkan dunia. Sampai situ saya mencoba melihat bukan cuma ke pesantren, tapi juga kolaborasi dengan pemerintah," ucapnya.

Karena itu, lanjut dia, pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sebab, meski sudah didukung lewat legalitas undang-undang, namun menurutnya Pemerintah seperti membiarkan pesantren untuk tumbuh sendiri.

"Nah ini menjadi kekuatan pilar bangsa banget nih. Belum lagi soal ekosistemnya. seperti misalnya, orang belajar di Jawa, sementara dia dari Sumatera. Terjadi ekosistem ekonomi seperti di kapal laut, pesawat terbang, hotel, kemudian jalan tol, bensin rest area, restoran (untuk keluarganya menjenguk), nah ini kalau kita teliti perlu ribuan peneliti untuk bicara kontribusi pesantren yang sebesar ini," pungkasnya.