HOME NEWS NEWS

Perindo Serdang Bedagai Rayakan HUT Ke-9 dengan Berbagi Bersama Kaum Dhuafa

Wahyu Rustandi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |18:55 WIB
Perindo Serdang Bedagai Rayakan HUT Ke-9 dengan Berbagi Bersama Kaum Dhuafa
A
A
A

SERDANG BEDAGAI - Bersama kaum duafa, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perindo Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, Rabu (11/10/2023) pagi, merayakan HUT ke-9 dan menargetkan menjadi pemenang Pemilu 2024.

HUT ke-9 Partai Perindo yang digelar di kantor DPD Perindo Kabupaten Serdang Bedagai ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta menyanyikan lagu Mars Perindo, selanjutnya dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng oleh ketua DPD dan pemberian bingkisan bantuan berupa beras dan uang kepada kaum duafa yang ada di seputaran kantor DPD.

Dalam kegiatan ini juga disampaikan motivasi serta semangat kepada para kader terbaik yang akan berjuang memperebutkan jatah 1 fraksi di DPRD Kabupaten Deliserdang. Sehingga para wakil dari partai Perindo bisa terlibat dalam kemajuan pembangunan di Kabupaten Deliserdang.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Serdang Bedagai Edi Sutono mengatakan, kegiatan sosial yang sering dilakukan Partai Perindo dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bacapres Ganjar Pranowo itu merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Hal itu sesuai dengan visi dan misi partai perindo.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
