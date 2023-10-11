Empat Hari Penindakan, Bea Cukai Malang Ringkus Ratusan Ribu Rokok Ilegal dan Ribuan Obat Terlarang

MALANG – Mengawali bulan Oktober 2023, Bea Cukai Malang berhasil menggagalkan sejumlah peredaran barang ilegal dan terlarang di wilayah pengawasannya. Dalam empat hari, pada tanggal 3 hingga 6 Oktober, Bea Cukai Malang telah mengamankan puluhan ribu batang rokok ilegal dan ribuan obat-obatan terlarang.

Penindakan pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2023 dilakukan di beberapa lokasi, yaitu jasa ekspedisi di Gedangan Gondowangi, dan Jasa ekspedisi di Kota Malang. Kepala Kantor Bea Cukai Malang Gunawan Tri Wibowo mengungkapkan kronologi penindakan yang dilakukan petugas Bea Cukai.

“Petugas kami mendapat informasi awal terkait adanya pengiriman paket dari Tangerang ke Malang yang dicurigai sebagai narkotika, psikotropika, dan prekursor. Petugas langsung melakukan pemeriksaan pada jasa ekspedisi setelah berkoordinasi dengan BNN Kota Malang,” paparnya.

Pada pemeriksaan didapati 1.970 butir obat-obatan katagori NPP yang melanggar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obat Tertentu yang sering Disalahgunakan. Atas hasil penindakan tersebut, tim menyerahkan barang ke pihak BNN.

Selanjutnya, petugas mendapatkan informasi adanya penjualan rokok ilegal, kemudian melakukan pemeriksaan di wilayah Gedangan Gondowangi, Kabupaten Malang, dan menemukan 145 bungkus rokok ilegal tanpa pita cukai. Kemudian, pada Rabu (4/10/2023) Bea Cukai Malang melakukan patroli darat dengan melakukan pemeriksaan terhadap jasa pengiriman dan berhasil mendapati pengiriman dua koli, atau sekitar 780 bungkus, rokok ilegal tanpa pita cukai pada sebuah jasa ekspedisi di Kota Malang.