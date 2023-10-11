Terpeleset ke Sungai Cimandiri, Lansia Ditemukan Tewas Tersangkut Bebatuan

SUKABUMI – Seorang lansia tewas dan ditemukan warga sudah mengambang di wilayah kampung Tegal Datar RT 01/06, Desa Cibatu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (11/10/2023). Korban diduga terpeleset saat berada di aliran sungai Cimandiri, seorang

Kapolsek Cikembar, AKP R Panji Setiaji mengatakan, korban bernama Oding (72) warga Kampung Jelegong RT 03/05, Desa Cibatu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, ditemukan tersangkut di antara bebatuan di aliran sungai Cimandiri.

"Ditemukan oleh warga sekira pukul 11.17 WIB, setelah kami menerima laporan adanya penemuan mayat tersebut, petugas pun langsung terjun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan mengevakuasi jasad korban," ujar Panji.

Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, lanjut Panji, korban meninggalkan rumah pada hari Selasa. Pihak keluarga yang merasa kehilangan lalu melakukan upaya pencarian, namun tidak membuahkan hasil dan korban belum ditemukan hingga Rabu siang.

"Namun akhirnya, seorang warga bernama Sukmawan warga Koung Jelegong pada saat memancing, melihat ada sesosok mayat yang terselip di bebatuan aliran sungai Cimandiri. Kemudian saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cikembar," ujar Panji.