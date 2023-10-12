Gempa M5,1 Guncang Karera Sumba Timur NTT

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,3 mengguncang Karera, Sumba Timur, NTT, Kamis 12 Oktober 2023, pukul 16.29 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 21 km barat lau Karera Sumba Timur NTT pada koordinat 10.27 Lintang Selatan – 120.01 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.1, 12-Oct-2023 16:29:59WIB, Lok:10.27LS, 120.01BT (21 km BaratLaut KARERA-SUMBATIMUR-NTT), Kedlmn:12 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.