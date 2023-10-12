Aniaya Senior karena Korek Api, 4 Mahasiswa UBL Ditetapkan Tersangka

Empat mahasiswa UBL jadi tersangka pemukulan seniornya/Foto: Polisi

BANDAR LAMPUNG - Diduga bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap seniornya, empat mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL) ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun, keempat tersangka yakni Mario Javier alias Hansif, Yoga Pamungkas, M. Daffid dan Arya Maran. Keempatnya melakukan penganiayaan terhadap Veronico Purio Gradenti.

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dennis Arya Putra mengatakan, keempat mahasiswa tersebut telah mengakui perbuatannya melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban Veronico.

"Hasil pemeriksaan saksi-saksi dan olah TKP bahwa peristiwa pemukulan itu ada," ujar Dennis saat dikonfirmasi, Kamis (12/10/2023).

Dennis melanjutkan, hasil visum menyebutkan terdapat beberapa luka gumpalan darah di bawah permukaan selaput lendir mulut dan lecet kemerahan di sekitar lutut kiri akibat kekerasan tumpul.

Atas hal tersebut, kata Dennis, pihaknya melakukan gelar perkara dan telah menaikkan status perkara ke penyidikan.

"Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan," kata dia.