Dukung UMKM, Caleg Perindo Borong Dagangan Lalu Bagikan ke Warga

PALEMBANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang ESDM Juga Bacaleg Partai Perindo Dapil Sumsel Satu, Andi Asmara, pihaknya terus membantu UMKM sekitar. Caranya dengan memborong dagangan lalu dibagikan kembali ke masyarakat. Pihaknya juga memberikan bantuan sembako pada warga.

Kegiatan itu dilaksanakan di sela-sela mensosialisasikan KTA Berasuransi kepada masyarakat di Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (12/10/2023).

“Kita simbol UMKM, kami memborong membeli semua olahan makanan masyarakat di sekitar sini lalu dibagikan lagi ke masyarakat. Kita juga beri bingkisan kebutuhan sehari-hari, kita sedikit meringankan, kita bagi-bagi sembako,” ucap Andi Asmara.

Agenda sosialisasi tersebut juga sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga besar Partai Perindo Sumatera Selatan dan pengurus DPD Partai Perindo Kota Palembang, juga para bakal calon anggota DPRD baik tingkat satu maupun tingkat dua.

Dalam momen perayaan Hari Ulang Tahun Ke-9 Partai Perindo, juga diadakan bakti sosial dengan membagikan bantuan sembako bahan pokok kepada ratusan masyarakat di kelurahan 3-4 Ulu yang mengikuti sosialisasi KTA Berasuransi bersama Partai Perindo.