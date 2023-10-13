Advertisement
Gabung ke TPN Ganjar, Partai Perindo Yakin Andi Widjajanto Dapat Memisahkan Tugasnya

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |17:52 WIB
JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, mengaku yakin Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Syahputra, dapat memisahkan tugasnya sebagai anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo.

Hal itu dikatakannya menanggapi spekulasi terkait independensi Lemhannas pada kontestasi Pilpres 2024.

"Secara undang-undang tidak ada masalah Andi Widjajanto menjadi salah satu deputi strategis di TPN Ganjar, hanya secara kelembagaan Lemhanas memang tidak boleh menjadi partisan. Saya pikir Bung Andi dapat memisahkan tugasnya sebagai salah satu timnses Ganjar dan tugasnya di Lemhannas yang merupakan lembaga negara non-Kementerian," kata Effendi kepada wartawan, Jumat (13/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
