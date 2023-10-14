Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dikawal Jet Tempur, Pesawat Kembali ke Singapura Usai Ancaman Bom dan Seorang Penumpang Ditangkap

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |19:05 WIB
Dikawal Jet Tempur, Pesawat Kembali ke Singapura Usai Ancaman Bom dan Seorang Penumpang Ditangkap
Pesawat kembali ke Singapura usai ada ancaman bom (Foto: Military Aviation Photography Singapore/ Facebook)
A
A
A

SINGAPURA - Seorang penumpang di maskapai penerbangan Scoot ditangkap pada Kamis (12 /10/2023) setelah ancaman bom memaksa penerbangan tujuan Perth untuk kembali ke Singapura, dikawal oleh jet tempur.

Polisi mengatakan pnumpang tersebut, seorang pria Australia berusia 30 tahun, ditangkap karena intimidasi kriminal seraya menambahkan bahwa penyelidikan sedang berlangsung.

Polisi diberitahu tentang ancaman bom pada penerbangan Scoot TR16 sekitar pukul 16.55 setelah pesawat lepas landas dari Bandara Changi pada pukul 16.11.

“Penerbangannya sudah berangkat dari Singapura dan putar balik kembali ke Singapura. Pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Changi sekitar pukul 18.26,” kata polisi, seraya menambahkan bahwa pesawat tersebut dikawal kembali oleh jet tempur Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF), dikutip CNA.

Polisi menyelesaikan pemeriksaan keamanan dan menangkap pria itu.

“Polisi menanggapi ancaman keamanan dengan serius dan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang dengan sengaja menimbulkan kekhawatiran publik,” lanjutnya.

Menanggapi pertanyaan CNA, Scoot mengatakan keputusan pencegahan telah dibuat untuk mengembalikan pesawat ke Singapura karena ancaman bom.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/18/3093711/singapura-GNvr_large.jpg
Studi Oxford Ungkap Layanan Sipil Singapura Jadi yang Terbaik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/18/3029021/singapura-siap-akui-kemerdekaan-palestina-yang-menolak-terorisme-dan-menerima-hak-keberadaan-israel-HxCgy1JfyR.jpg
Singapura Siap Akui Kemerdekaan Palestina yang Menolak Terorisme dan Menerima Hak Keberadaan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/18/3022857/libatkan-1-500-sukarelawan-singapura-berupaya-keras-bersihkan-pantai-dari-tumpahan-minyak-400-ton-usai-tabrakan-kapal-7z2fLUWbLZ.jpg
Libatkan 1.500 Sukarelawan, Singapura Berupaya Keras Bersihkan Pantai dari Tumpahan Minyak 400 Ton Usai Tabrakan Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/18/3021610/diplomat-singapura-didenda-rp31-juta-oleh-pengadilan-jepang-karena-merekam-anak-laki-laki-telanjang-di-pemandian-umum-POjdjsUtLg.jpg
Diplomat Singapura Didenda Rp31 Juta oleh Pengadilan Jepang karena Merekam Anak Laki-Laki Telanjang di Pemandian Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3020234/minta-maaf-singapore-airlines-tawarkan-bayar-kompensasi-rp163-juta-untuk-penumpang-yang-alami-turbulensi-parah-tGXjnx4qWP.jpg
Minta Maaf, Singapore Airlines Tawarkan Bayar Kompensasi Rp163 Juta untuk Penumpang yang Alami Turbulensi Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/18/3012504/rs-bangkok-20-orang-drawat-karena-cedera-tulang-belakang-usai-turbulensi-parah-singapore-airlines-termasuk-bocah-2-tahun-tem2eGIM8q.jpg
RS Bangkok: 20 Orang Drawat karena Cedera Tulang Belakang Usai Turbulensi Parah Singapore Airlines, Termasuk Bocah 2 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement