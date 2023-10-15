Rayakan HUT ke-9 Perindo, Rindu Halawa: Mari Raih Kemenangan Besar

NIAS SELATAN – Bertepatan pada perayaan HUT ke-9 Partai Perindo di Nias Selatan (Nisel) pada Sabtu 14 Oktober 2023, Ketua DPD Partai Perindo Nisel, Rindu Halawa berharap bahwa kader dan simpatisan Perindo terus berjuang bersama untuk meraih kemenangan besar di Pemilu 2024 mendatang.

Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, saat ini telah menduduki 3 kursi 1 Fraksi di DPRD Nias Selatan.

Lalu pada Pemilu 2024 yang akan datang diharapkan Perindo semakin bertambah di kursi DPRD Nisel.

"Harapan kami di Nias Selatan yang saat ini satu Fraksi murni, pada pesta demokrasi 2024 nanti harapan kami setiap Dapil duduk 1 kursi. Khusus di Caleg DPRD Provinsi duduk 1 kursi, dan Caleg DPR RI Dapil 2 Sumut duduk 1 kursi dari partai Perindo," ujarnya.

Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, santuni anak yatim dengan memberi tali kasih berupa sembako.