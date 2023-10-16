Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ganjar dan Hary Tanoe Hadiri Milad ke-21 Masjid Ceng Hoo, Perindo: Simbol Perdamaian Umat Beragama

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |14:16 WIB
Ganjar dan Hary Tanoe Hadiri Milad ke-21 Masjid Ceng Hoo, Perindo: Simbol Perdamaian Umat Beragama
Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo (Foto Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama bacapres Ganjar Pranowo, menghadiri perayaan Milad ke-21 Masjid Muhammad Cheng Hoo di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 14 Oktober 2023 malam.

Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad mengatakan kehadiran Hary Tanoe dan Ganjar dalam kegiatan tersebut menunjukkan keduanya sosok pemimpin yang memiliki kesadaran tinggi dan menghargai jasa serta pengorbanan para pendiri masjid Muhammad Cheng Hoo.

Menurut Abdul Khaliq, yang merupakan bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu, salah satu pendiri masjid tersebut merupakan ayahanda dari Ketua Umum DPP Partai Perindo tersebut.

"Selain menjadi kenangan sendiri bagi HT dan keluarga, juga sebagai wujud kepedulian terhadap masalah spiritual sebagai faktor penyeimbang dalam kehidupan," kata Abdul Khaliq, Minggu (15/10/2023).

Abdul Khaliq yang merupakan politisi senior Partai Perindo -- yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menyatakan, Masjid Cheng Hoo merupakan masjid yang sangat bersejarah bagi para muslim Tionghoa di Kota Pahlawan tersebut.

"Masjid Cheng Hoo merupakan masjid pertama di Indonesia yang menggunakan nama muslim di Tionghoa dan ini menjadi simbol perdamaian umat beragama," ujar Abdul Khaliq.

Abdul Khaliq menuturkan kunjungan Hary Tanoe ke masjid Cheng Hoo memiliki banyak makna simbolik, seperti pentingnya menjaga silaturahmi, memelihara kebiasaan berderma, menghormati orang tua.

"Nama masjid ini merupakan bentuk penghormatan kepada Cheng Hoo seorang Laksamana asal Tiongkok yang beragama Islam," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement