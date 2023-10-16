Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Abdul Khaliq Puji UMKM Kuliner di Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |18:59 WIB
Bacaleg Perindo Abdul Khaliq Puji UMKM Kuliner di Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung
Bacaleg Perindo apresiasi UMKM di Bandung/Foto: Gin Gin Tigin Ginulur
BANDUNG - Calon anggota DPR RI dari Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad memuji produk kuliner yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kampung Pasirhuni, Desa Pasirhuni, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.

Hal tersebut dikatakan Abdul Khaliq Ahmad, saat mengunjungi produksi cireng rumahan 'Zidan' di RT 03 RW 02 Kampung Pasirhuni, yang dikelola Aning Kartini (48), salah satu kader Partai Perindo, Senin (16/10/2023) sore.

Menurut Abdul Khaliq Ahmad, usaha cireng yang dikembangkan di Kampung Pasirhuni relevan dengan program perjuangan Partai Perindo dalam memberdayakan UMKM. Jika UMKM terus diberdayakan, lanjut Abdul Khaliq Ahmad, perekonomian nasional di Indonesia bisa bergerak lebih cepat.

"Kalau perekonomian kita bisa bergerak lebih cepat, maka pajak akan bisa diserap negara. Dengan begitu, lebih banyak lagi warga negara yang bisa berpartisipasi dalam pembangunan secara konkret," kata Ketua Bidang Keagamaan DPP partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Abdul Khaliq Ahmad mengaku bangga memiliki kader seperti Aning Kartini yang mau merintis usaha produksi cireng. Menurut dia, apa yang dilakukan Aning, bisa menjadi contoh bahwa dengan kemauan kuat, jalan menuju sukses akan terbuka lebar.

"Saya merasa bangga ada kader Perindo yang mau merintis satu usaha yang sudah digeluti selama 6 tahun. Ini jadi contoh, kalau ada kemauan, pasti ada jalan, dan Bu Aning sudah membuktikan itu," kata Abdul Khaliq Ahmad.

Abdul Khaliq Ahmad lantas berpesan agar usaha-usaha UMKM khususnya di bidang produksi makanan cireng terus dikembangkan dengan kreasi-kreasi baru. Apalagi, kata dia, UMKM di bidang kuliner saat ini cukup diminati.

