KTA Perindo Berasuransi, Warga Sumedang: Kami Sangat Terbantu

SUMEDANG - Wakil Ketua Kartini Perindo, Ratih Purnamasari Gunaevy, yang juga bakal Caleg (Bacaleg) DPR RI dari Perindo mendatangi warga Kampung Tegalwangon, Desa Palabuan, Kecamatan Ujungjaya, Sumedang, Jawa Barat.

Ia didampingi oleh Bacaleg DPRD dari Perindo lainnya, yaitu Dicky Kurnia yang akan bertarung di dapil 3, Sumedang. Mereka mensosialisasikan KTA Perindo berasuransi. Sosialisasi ini disambut antusias warga Sumedang dengan ikut mendaftar sebagai kader Perindo.

Warga Tegalwangon, Endah Puspita mengatakan, dirinya sangat terbantu dengan adanya bantuan asuransi dari Partai Perindo.

"Sangat terbantu dengan adanya bantuan KTA asuransi dari Partai Perindo. Kami berharap Perindo bisa lebih maju dan lebih mensejahterakan rakyat kecil," kata Endah, Senin (16/10/2023).