Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

KTA Perindo Berasuransi, Warga Sumedang: Kami Sangat Terbantu

Beben Hva , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |23:35 WIB
KTA Perindo Berasuransi, Warga Sumedang: Kami Sangat Terbantu
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SUMEDANG - Wakil Ketua Kartini Perindo, Ratih Purnamasari Gunaevy, yang juga bakal Caleg (Bacaleg) DPR RI dari Perindo mendatangi warga Kampung Tegalwangon, Desa Palabuan, Kecamatan Ujungjaya, Sumedang, Jawa Barat.

Ia didampingi oleh Bacaleg DPRD dari Perindo lainnya, yaitu Dicky Kurnia yang akan bertarung di dapil 3, Sumedang. Mereka mensosialisasikan KTA Perindo berasuransi. Sosialisasi ini disambut antusias warga Sumedang dengan ikut mendaftar sebagai kader Perindo.

Warga Tegalwangon, Endah Puspita mengatakan, dirinya sangat terbantu dengan adanya bantuan asuransi dari Partai Perindo.

"Sangat terbantu dengan adanya bantuan KTA asuransi dari Partai Perindo. Kami berharap Perindo bisa lebih maju dan lebih mensejahterakan rakyat kecil," kata Endah, Senin (16/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement