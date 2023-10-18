3 Rumah di Jambi Kebakaran, Seorang Kakek Tewas Terpanggang

JAMBI - Kebakaran melanda tiga rumah di RT 14, Komplek PU, Kelurahan Pasir Putih, Kota Jambi. Akibatnya, seorang kakek meninggal dunia usai terbakar.

Dari informasi yang didapat, diduga lantaran adanya korsleting listrik di salah satu rumah korban. Tidak hanya itu, ledakan dari tabung gas memperparah terjadinya kebakaran.

“Dari kejadian dini hari tadi, dugaan kebakaran diperkirakan karena korsleting listrik dan adanya susulan ledakan tabung gas,” jelas Kadis Damkartan Kota Jambi, Mustari, Rabu (18/10/2023) pagi.

Dia menambahkan, akibat kejadian tersebut menelan seorang korban jiwa. "Satu korban jiwa berinisial S seorang bapak-bapak berusia 70 tahun. Korban terjebak dalam kebakaran," ujarnya.

Dari keterangan saksi mata, saat kebakaran korban sempat keluar dari rumah. Namun, korban kembali lagi ke dalam rumahnya. Tidak diketahui apa penyebab korban kembali ke rumahnya.

“Saat berusaha keluar rumah lagi, korban terhalang oleh api,” kata Mustari.