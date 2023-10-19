Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kementerian Kesehatan Gaza: 3.785 Warga Palestina Terbunuh, Mayoritas Anak-Anak

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |22:04 WIB
Kementerian Kesehatan Gaza: 3.785 Warga Palestina Terbunuh, Mayoritas Anak-Anak
Jumlah warga Palestina yang tewas akibat perang Israel terus bertambah (Foto: AP)
A
A
A

GAZAKementerian Kesehatan di Gaza, yang mengatakan setidaknya 3.785 warga Palestina telah terbunuh di Gaza sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu.

Di antara mereka yang tewas, 1.524 adalah anak-anak, 1.000 perempuan, dan 120 orang lanjut usia.

Pejabat kesehatan menambahkan sebanyak 12.493 orang terluka.

Sementara itu, Ghassan Abu-Sittah, seorang dokter dari London yang bekerja di Gaza, menggambarkan apa yang terjadi pada Selasa (17/10/2023) malam, ketika ledakan terjadi di rumah sakit Al Ahli.

“Saya berada di ruang operasi ketika rudal menyerang,” katanya, dikutip BBC.

Dia menambahkan bahwa 40% pasien yang dia temui adalah anak-anak dan mereka semua telah kehilangan satu atau dua orang tua dan sayangnya anak-anak ini memiliki jalan pemulihan yang sangat panjang.

Halaman:
1 2
      
