KMP Tranship 1 Terbakar di Pelabuhan Bakauheni, Api Berasal dari Truk Ekspedisi

LAMPUNG SELATAN - Truk pengangkut paket diduga sebagai penyebab kebakaran yang dialami Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tranship 1 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Jumat (20/10/2023).

Kepala KSKP Bakauheni AKP Ridho Rafika mengatakan l, kapal ferry yang berlayar dari Pelabuhan Merak itu mengalami kebakaran saat hendak bersandar di Dermaga 6 Pelabuhan Bakauheni

"Kurang lebih 3 mil laut dari Dermaga 6, tiba-tiba dari dek kapal muncul asap tebal," ujar Ridho saat dikonfirmasi, Jumat (20/10/2023) malam.

Ridho menuturkan, berdasarkan keterangan yang dihimpun kepolisian, kebakaran berasal dari truk J&T bernomor polisi B 9239 UXW di dalam KMP Tranship 1 itu.

"Masih dalam penyelidikan penyebab truk itu terbakar, termasuk muatan yang dibawa," kata Ridho.

Ia melanjutkan, kapten kapal yang mendapat laporan terjadinya kebakaran langsung berkoordinasi dengan ASDP dan mengarahkan kapal ke Dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni.

"KMP Tranship 1 seharusnya sandar di Dermaga 6, tetapi untuk percepatan evakuasi langsung diarahkan ke Dermaga 4," ucap Ridho.

Ia menambahkan, pihaknya langsung mendatangi lokasi untuk membantu proses evakuasi para penumpang.

Menurut Ridho, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sekitar 200 penumpang kapal berhasil dievakuasi.