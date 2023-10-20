Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

KMP Tranship 1 Terbakar di Pelabuhan Bakauheni, Api Berasal dari Truk Ekspedisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |22:34 WIB
KMP Tranship 1 Terbakar di Pelabuhan Bakauheni, Api Berasal dari Truk Ekspedisi
Kebakaran kapal di Bakauheni
A
A
A

 

LAMPUNG SELATAN - Truk pengangkut paket diduga sebagai penyebab kebakaran yang dialami Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tranship 1 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Jumat (20/10/2023).

Kepala KSKP Bakauheni AKP Ridho Rafika mengatakan l, kapal ferry yang berlayar dari Pelabuhan Merak itu mengalami kebakaran saat hendak bersandar di Dermaga 6 Pelabuhan Bakauheni

"Kurang lebih 3 mil laut dari Dermaga 6, tiba-tiba dari dek kapal muncul asap tebal," ujar Ridho saat dikonfirmasi, Jumat (20/10/2023) malam.

Ridho menuturkan, berdasarkan keterangan yang dihimpun kepolisian, kebakaran berasal dari truk J&T bernomor polisi B 9239 UXW di dalam KMP Tranship 1 itu.

"Masih dalam penyelidikan penyebab truk itu terbakar, termasuk muatan yang dibawa," kata Ridho.

Ia melanjutkan, kapten kapal yang mendapat laporan terjadinya kebakaran langsung berkoordinasi dengan ASDP dan mengarahkan kapal ke Dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni.

"KMP Tranship 1 seharusnya sandar di Dermaga 6, tetapi untuk percepatan evakuasi langsung diarahkan ke Dermaga 4," ucap Ridho.

Ia menambahkan, pihaknya langsung mendatangi lokasi untuk membantu proses evakuasi para penumpang.

Menurut Ridho, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sekitar 200 penumpang kapal berhasil dievakuasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kebakaran kapal Kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895/kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699/kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement