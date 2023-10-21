Bantu Pembangunan TPQ Minhajul Hidayah, Wuryanto: Agar Santri Bisa Belajar Lebih Nyaman

BANYUMAS - Ketua DPW Partai Perindo Jateng, Mayjen (Purn) Wuryanto mebantu pembangunan tempat pendidikan Alquran (TPAQ) Minhajul Hidayah di Banyumas.

Wuranyo bersama sejumlah pengurus DPD Partai Perindo Banyumas memberikan bantuan 120 dus keramik ke tempat pendidikan Alquran (TPAQ) di Desa Bojong Sari, Kembaran, Banyumas.

Adapun pemberian bantuan ini dimaksud agar tempat pendidikan Alquran ini bisa dibangun dengan kondisi yang nyaman sehingga santri bisa belajar dengan senang dan lebih maju.

Bantuan dari Perindo itu diterima langsung oleh sejumlah pengurus TPQ Minhajul Hidayah dan juga para ibu wali santri.

"Bantuan keramik ini dimaksudkan agar para santri bisa (belajar) lebih baik dan nyaman lagi dalam belajar Alquran karena dengan lantai yang bersih akan membuat kondisi belajar nyaman," ujat Wuryanto, Sabtu (21/10/2023).

Sebelum bantuan diberikan, Wuryanto dan Ketua DPD Perindo Banyumas, Imam Durori yang juga mantan Wakil Bupati Banyumas serta sejumlah pengurus DPD Perindo Banyumas ini melakukan peninjauan lokasi bangunan yang akan diberi lantai keramik.