Ketua DPW Perindo Jateng Berikan Bantuan ke TPQ Minhajul Hidayah

BANYUMAS - Ketua DPW Partai Perindo Jateng, Mayjen (Purn) Wuryanto bersama sejumlah pengurus DPD Perindo Banyumas memberikan bantuan 120 dus keramik ke tempat pendidikan Alquran (TPA) di Desa Bojong Sari, Kembaran, Banyumas.

Adapun pemberian bantuan ini dimaksud agar tempat pendidikan Alquran ini bisa dibangun dengan kondisi yang nyaman sehingga santri bisa belajar dengan senang dan lebih maju.

TPQ Minhajul Hidayah mendapat bantuan sebanyak 120 dus keramik. Bantuan dari Perindo itu diterima langsung oleh sejumlah pengurus TPQ Minhajul Hidayah dan juga para ibu wali santri.

"Bantuan keramik ini dimaksudkan agar para santri bisa lebih baik dan nyaman lagi dalam belajar Alquran karena dengan lantai yang bersih akan membuat kondisi belajar nyaman," ujat Wuryanto, Sabtu (21/10/2023).

Sebelum bantuan diberikan, Wuryanto dan Ketua DPD Perindo Banyumas, Imam Durori yang juga mantan Wakil Bupati Banyumas serta sejumlah pengurus DPD Perindo Banyumas ini melakukan peninjauan lokasi bangunan yang akan diberi lantai keramik.