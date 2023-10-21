Caleg Perindo Herwanto Bagikan 1.000 Paket Minyak Goreng ke Warga Tanah Tinggi Jakpus

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 1 dari Partai Perindo, Herwanto Nurmansyah, membagikan seribu paket minyak goreng ke warga Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Tidak hanya itu, Herwanto juga memanfaatkan momen tersebut untuk menyosialisasikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi.

Herwanto memiliki alasan tersendiri mengapa memilih membagikan minyak goreng ke masyarakat. Hal itu disebabkan kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu terakhir.

"Saya bersosialisasi, menjelaskan tentang pencalegan sekaligus program-program dan menyerap aspirasi masyarakat," ujar Herwanto kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (21/10/2023).

"Terkait pembagian minyak goreng, sebelumnya sempat ada permintaan dari masyarakat. Beberapa bulan ini bisa dibilang ada kelangkaan minyak goreng," sambungnya kemudian.