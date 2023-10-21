Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kebakaran Rumah, Pemuda Disabilitas Tewas

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |02:02 WIB
Kebakaran Rumah, Pemuda Disabilitas Tewas
Kebakaran rumah di Lampung Utara, pemuda disabilitas tewas. (Ist)
A
A
A

LAMPUNG UTARA - Satu unit rumah warga di Dusun Donorejo, Desa Batunangkop, Kecamatan Sungkai Tengah, Lampung Utara, kebakaran, Jumat (20/10).

Akibat kebakaran tersebut, satu orang remaja bernama Farel Hadi Prasetya (15) meninggal dunia.

Kapolsek Sungkai Utara Iptu Mardiansyah mengatakan, peristiwa itu bermula saat korban dan keluarga berada di dalam rumah.

"Sekitar pukul 00.00 WIB, tiba-tiba api sudah membesar ke atap rumah sehingga menimbulkan kepanikan dan orang tua korban berlarian keluar sambil berteriak minta tolong," ujar Mardiansyah.

Dia menuturkan, saat para anggota keluarga panik keluar meminta bantuan warga sekitar. Korban sedang dalam keadaan tertidur pulas.

"Korban tidak bisa menyelamatkan diri karena dalam keadaan tertidur pulas serta korban sejak kecil mengalami keterbelakangan (tuna rungu dan tuna wicara), sehingga korban meninggal dunia dalam keadaan terbakar," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895/kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699/kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement