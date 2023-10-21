Kebakaran Rumah, Pemuda Disabilitas Tewas

LAMPUNG UTARA - Satu unit rumah warga di Dusun Donorejo, Desa Batunangkop, Kecamatan Sungkai Tengah, Lampung Utara, kebakaran, Jumat (20/10).

Akibat kebakaran tersebut, satu orang remaja bernama Farel Hadi Prasetya (15) meninggal dunia.

Kapolsek Sungkai Utara Iptu Mardiansyah mengatakan, peristiwa itu bermula saat korban dan keluarga berada di dalam rumah.

"Sekitar pukul 00.00 WIB, tiba-tiba api sudah membesar ke atap rumah sehingga menimbulkan kepanikan dan orang tua korban berlarian keluar sambil berteriak minta tolong," ujar Mardiansyah.

Dia menuturkan, saat para anggota keluarga panik keluar meminta bantuan warga sekitar. Korban sedang dalam keadaan tertidur pulas.

"Korban tidak bisa menyelamatkan diri karena dalam keadaan tertidur pulas serta korban sejak kecil mengalami keterbelakangan (tuna rungu dan tuna wicara), sehingga korban meninggal dunia dalam keadaan terbakar," ungkapnya.