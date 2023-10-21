Penampakan KKB Penyerang Pekerja Puskesmas saat Baku Tembak dengan Satgas Pamtas

PAPUA - Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 300/BJW berhasil mengejar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan teror dan penyerangan terhadap pekerja Puskesmas Omukia di Ilaga, Kabupaten Puncak.

Satgas Pamtas juga berhasil melakukan baku tembak dengan KKB tersebut.

Kaskogabwilhan III Marsma TNI Deni Hasoloan Simanjuntak membenarkan pengejaran oleh terhadap KKB Papua yang telah melakukan teror dan penyerangan terhadap pekerja Puskesmas Omukia di Ilaga, Kabupaten Puncak tersebut.

Kata dia, Satgas Pamtas melakukan pengejaran terhadap KKB pimpinan Titus Murib.

Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 300/BJW yang dipimpin Lettu Inf Dzaky Faris Naufal berhasil melakukan pengejaran dan menembak satu anggota KKB di Honai, Kampung Arumaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Jumat 20 Oktober 2023.

Pengejaran KKB tersebut dilakukan setelah personel Pos Jingga Hijau Bandara Satgas Kopasgat Ilaga melihat 6 orang KKB membawa 1 pucuk senjata laras panjang dan 2 senjata pucuk laras pendek jenis pistol berada di Honai.

Saat itu KKB tersebut diduga merupakan pelaku penyerangan terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia Distrik Omukia, Puncak.

Pos Jingga Hijau Bandara Satgas Kopasgat Ilaga selanjutnya melaporkan ke Kotis Satgas Yonif Raider 300/BJW di Ilaga sehingga Dansatgas Pamtas Mobile Yonif Raider 300/BJW Letkol Inf Afri Swandi Ritonga. Lalu memberikan untuk dilaksanakan patroli pemeriksaan oleh 5 tim dari Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 300/BJW yang dipimpin Lettu Inf Dzaky Faris Naufal.

3 Tim DPP Pasiops Satgas 300/BJW bergerak menuju Honai yang dicurigai di Kampung Arumaga Distrik Omukia, Puncak, untuk melaksanakan pemeriksaan dan memastikan sesuai laporan yang diterimanya.