Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Penampakan KKB Penyerang Pekerja Puskesmas saat Baku Tembak dengan Satgas Pamtas

Nathan Making , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |08:21 WIB
Penampakan KKB Penyerang Pekerja Puskesmas saat Baku Tembak dengan Satgas Pamtas
Penampakan KKB Titus Murib saat baku tembak dengan Satgas Pamtas (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

PAPUA - Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 300/BJW berhasil mengejar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan teror dan penyerangan terhadap pekerja Puskesmas Omukia di Ilaga, Kabupaten Puncak.

Satgas Pamtas juga berhasil melakukan baku tembak dengan KKB tersebut.

Kaskogabwilhan III Marsma TNI Deni Hasoloan Simanjuntak membenarkan pengejaran oleh terhadap KKB Papua yang telah melakukan teror dan penyerangan terhadap pekerja Puskesmas Omukia di Ilaga, Kabupaten Puncak tersebut.

Kata dia, Satgas Pamtas melakukan pengejaran terhadap KKB pimpinan Titus Murib.

Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 300/BJW yang dipimpin Lettu Inf Dzaky Faris Naufal berhasil melakukan pengejaran dan menembak satu anggota KKB di Honai, Kampung Arumaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Jumat 20 Oktober 2023.

Pengejaran KKB tersebut dilakukan setelah personel Pos Jingga Hijau Bandara Satgas Kopasgat Ilaga melihat 6 orang KKB membawa 1 pucuk senjata laras panjang dan 2 senjata pucuk laras pendek jenis pistol berada di Honai.

Saat itu KKB tersebut diduga merupakan pelaku penyerangan terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia Distrik Omukia, Puncak.

Pos Jingga Hijau Bandara Satgas Kopasgat Ilaga selanjutnya melaporkan ke Kotis Satgas Yonif Raider 300/BJW di Ilaga sehingga Dansatgas Pamtas Mobile Yonif Raider 300/BJW Letkol Inf Afri Swandi Ritonga. Lalu memberikan untuk dilaksanakan patroli pemeriksaan oleh 5 tim dari Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 300/BJW yang dipimpin Lettu Inf Dzaky Faris Naufal.

3 Tim DPP Pasiops Satgas 300/BJW bergerak menuju Honai yang dicurigai di Kampung Arumaga Distrik Omukia, Puncak, untuk melaksanakan pemeriksaan dan memastikan sesuai laporan yang diterimanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement