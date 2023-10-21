Polisi Olah TKP Kebakaran KMP Tranship 1, Kerugian Capai Rp1 Miliar

LAMPUNG - Ditreskrimum Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tranship 1 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Informasi yang diperoleh MNC Portal, dalam kegiatan olah TKP tersebut, sejumlah petugas kapal juga turut diperiksa untuk memastikan penyebab kebakaran.

Berdasarkan video yang diterima, setibanya di lokasi, anggota Ditreskrimum Polda Lampung dan Inafis Polres Lampung Selatan langsung melakukan olah TKP KMP Tranship 1 di Dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni. Polisi juga memeriksa dek kapal yang menjadi titik kebakaran

Dalam proses identifikasi, petugas turut membawa abk (anak buah kapal) KMP Tranship 1 untuk mengikuti olah TKP. Hal ini guna memastikan penyebab kebakaran.

Hasil identifikasi dan tanda-tanda di lokasi kejadian, KMP Tranship 1 terbakar berasal dari mutan motor listrik yang dimuat truk kargo J&T bernomor polisi B 9239 UXW yang mengalami korseleting.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, untuk memperkuat hasil olah TKP, pihaknya telah memeriksa supir, kernet, juru masak dan ABK KMP Tranship 1.

"Beberapa orang sudah kita mintai keterangan. Termasuk supir dan kernet, serta kru KMP Tranship 1," ujar Yusriandi, Sabtu (21/10/2023).

Berdasarkan hasil olah TKP, lanjut Yusriandi, diperkirakan kerugian dari peristiwa kebakaran tersebut mencapai Rp 1 milyar lebih.