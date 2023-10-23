Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Ramah Tamah kepada Pendeta se-Jakarta Barat, Caleg DPRD Partai Perindo: Mereka Sangat Antusias

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |01:41 WIB
Gelar Ramah Tamah kepada Pendeta se-Jakarta Barat, Caleg DPRD Partai Perindo: Mereka Sangat Antusias
A
A
A

JAKARTA - Calegem DPRD DKI Jakarta Dapil 10 Pahala Manurung mengucap syukur atas kehadiran para Pendeta, Sintua, Diaken HKBP se-Jakarta Barat, dalam acara pertemuan ramah tamah yang digelar pada Minggu (22/10/2023) malam. Para pendeta sangat antusias menyampaikan keluhan-keluhan dan aspirasinya.

"Mereka mengapresiasi atas Caleg-caleg dari Partai Perindo bahwa mereka antusias, dengan bukti mereka banyak bertanya terkait visi maupun program," kata Pahala kepada wartawan di kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu.

Tak hanya itu, Pahala mengatakan, pihaknya juga mempersilakan kepada tiap perwakilan gereja untuk menyampaikan keluhan yang dialami selama ini. Terkhusus mengenai masalah hukum yang sering dialami para jemaat.

"Kami bangga atas acara ini, mudah-mudahn kami bisa dapat hati dari pemilih kita supaya kami berkontribusi kepada gereja-geraja yang ada di Jakarta Barat," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, kegiatan ramah tamah itu juga diinisiasi oleh Caleg DPR RI Dapil DKI III Dr. Lisa Mariana Wardhana.

Dalam kesempatannya, Lisa mengatakan, pertemuan tersebut juga membuka peluang pihaknya untuk memperkenalkan program Pasti Bisa. Di mana dalam program tersebut, masyarakat bisa menyampaikan keluhan secara langsung melalui Bisa Curhat.

Selain itu, lanjut dia, program Pasti Bisa juga akan membuka pelatihan wirausaha kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
