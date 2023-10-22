Caleg Partai Perindo Gelar Ramah Tamah kepada Para Pendeta se-Jakarta Barat

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil DKI 3 Dr. Lisa Mariana Wardhana dan Caleg DPRD DKI Dapil 10 Pahala Manurung menggelar kegiatan ramah tamah dengan para Pendeta, Sintua, Diaken HKBP se-Jakarta Barat. Kegiatan itu bertujuan untuk mendengar keluhan serta masukan tiap perwakilan gereja.

"Tadi kami mengadakan acara pertemuan, kami ingin sekali dekat dengan mereka mendengarkan keluhan-keluhan mereka dan kebutuhan mereka," kata Lisa kepada wartawan di kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Minggu (22/10/2023) malam.

Lisa mengatakan, kegiatan pertemuan tersebut juga membuka peluang baginya untuk memperkenalkan program Pasti Bisa. Dalam program tersebut, masyarakat bisa menyampaikan keluhan secara langsung melalui Bisa Curhat.

"Keluhannya kita tanggapi segera dengan Bisa Curhat. Mereka hanya susah untuk menghubungi dan curhat kepada anggota dewan," ucap Lisa

Selain itu, lanjut dia, program Pasti Bisa juga akan membuka pelatihan wirausaha kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Politisi Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-- yakin program yang dijalankannya akan sukses.

"Dengan program Pasti Bisa ini bisa mewujudkan cita-cita Partai Perindo yakni indonesia sejahtera melalui skill-skill yang kita berikan kepada masyarakat," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)