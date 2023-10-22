Perindo Malang Adakan Pasar Sembako Murah, Warga: Terima Kasih, Cukup Membantu

MALANG - Pasar murah sembako yang diadakan DPD Partai Perindo Malang disambut antusias oleh warga. Para warga membeli paket sembako murah berisikan beras lima kilogram dan minyak goreng seharga Rp 60 ribu.

Total ada 100 paket yang habis terjual dalam waktu satu jam. Harga sembako yang murah daripada di pasaran membuat warga Jalan Beringin, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, senang.

Lasmini, seorang warga mengatakan, cukup senang dengan adanya paket sembako murah yang diadakan DPD Partai Perindo Kota Malang. Kendati hanya beras da minyak goreng, hal ini sudah cukup membantu.

"Alhamdulillah terima kasih Perindo cukup membantu, ini kan kita beli Rp 60 ribu, kalau di pasaran harga segini gak dapat," ucap Lasmini, pada Minggu (22/10/2023).

Dirinya berharap, paket sembako murah bisa lebih sering dilakukan seiring dengan kenaikan harga-harga sembako di pasaran. Ia juga berharap jumlah paket sembako murah yang dijual juga ditambah dari 100 paket yang dijual pada Minggu.

"Ya semoga bisa ditambah paket sembakonya. Dijual lebih murah dan bisa dilakukan lagi," kata dia.