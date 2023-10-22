Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kegemaran Warga Balaraja Tangerang Bermain Layangan Difasilitasi Bacaleg Perindo dengan Lomba

Isty Maulidya , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |19:46 WIB
Kegemaran Warga Balaraja Tangerang Bermain Layangan Difasilitasi Bacaleg Perindo dengan Lomba
Warga Balaraja senang difasilitasi lomba layangan oleh Bacaleg Perindo/Foto: MPI
A
A
A

 

TANGERANG - Warga Desa Sukamurni, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang menyambut gembira kompetisi layang-layang yang digelag Stefanie Laurensia, Caleg DPR RI Dapil Banten III pada Minggu (22/10/2023). Kegiatan yang biasa mereka mainkan saat musim kemarau, kini menghasilkan hadiah karena dijadikan kompetisi.

"Senang sekali yang pasti, karena biasanya kan ini mainan kita saja sehari-hari. Sekarang ada hadiahnya, jadi semangat dan bukan sekadar main biasa," ujar Sofian, salah satu peserta kompetisi.

 BACA JUGA:

Kompetisi yang diadakan di lapangan terbuka itu menguji keahlian peserta dalam merakit dan mengendalikan layang-layang di udara. Para peserta yang mayoritas adalah remaja ini menerbangkan layang-layang berukurang besar dengan ketelitian dan kontrol yang luar biasa.

"Yang diterbangkan karena layang-layang besar butuh konsentrasi, karena yang dipilih itu yang paling tinggi dan paling lama di udara," lanjutnya.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Stefanie Laurensia, Caleg DPR RI Dapil Banten III mengatakan bahwa dirinya terinspirasi dari kebiasaan warga yang sedang bermain layang-layang saat musim panas. Warga juga bermain layang-layang dalam ukuran besar sehingga membutuhkan banyak orang untuk menerbangkannya.

"Sebelumnya saya pernah ke daerah sini, dan ternyata banyak warga yang menerbangkan layang-layang sebagai hiburan di musim panas ini, akhirnya dibuat kompetisi seperti ini," ujar Stefanie di lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement