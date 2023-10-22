Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hiburan Musim Panas, Perindo Selenggarakan Kompetisi Layang-Layang

Isty Maulidya , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |19:36 WIB
Hiburan Musim Panas, Perindo Selenggarakan Kompetisi Layang-Layang
Bacaleg Perindo selenggarakan kompetisi layang-layang/Foto: MPI
A
A
A

 

TANGERANG - Musim kemarau panjang yang terjadi di Indonesia dimanfaatkan banyak remaja untuk bermain layang-layang, tak terkecuali bagi warga Desa Sukamurni, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Hal ini pun akhirnya membuat Stefanie Laurensia, Caleg DPR RI Dapil Banten III dari Partai Perindo menginisiasi kompetisi layang-layang pada Minggu (22/10/2023).

"Sebelumnya saya pernah ke daerah sini, dan ternyata banyak warga yang menerbangkan layang-layang sebagai hiburan di musim panas ini, akhirnya dibuat kompetisi seperti ini," ujar Stefanie di lokasi.

Beragam layang-layang raksasa dengan berbagai bentuk dan warna menghiasi langit Desa Sukamurni. Puluhan pemuda berlomba menghias layang-layang mereka dan mempertahankan agar terbang paling tinggi dibanding yang lain.

"Yang dinilai itu ketinggian layang-layangnya, dan seberapa lama bisa bertahan. Kita juga pilih layang-layang yang paling unik," lanjutnya.

Selain mengadakan kompetisi layang-layang, Stefanie bersama Endryana Juwita Prahara Santhi, Caleg DPRD Kabupaten Tangerang juga menggelar pangan murah, dimana warga bisa membeli beras dengan harga Rp10 ribu per 2kg.

"Ada pangan murah, salah satu yg dijual yaitu beras dengan harga Rp10 ribu," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
